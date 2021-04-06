Карантин в Італії діятиме до кінця квітня

Чинні карантинні обмеження на більшій частині Італії будуть продовжені до кінця квітня, отже, всі регіони країни залишаться у червоній або помаранчевій зонах.

Про це повідомляє AFP, передає Укрінформ.

Чинні в країні обмеження, що передбачають закриття ресторанів, крамниць та музеїв на період Великодня будуть продовжені до кінця квітня, повідомили в італійському уряді.

Читайте також: З 15 ЧЕРВНЯ ЄС ЗАПРОВАДЖУЄ “ПАСПОРТ ВАКЦИНАЦІЇ”

Уряд Італії залишає за собою право перегляду обмежень до 30 квітня, не виключаючи можливості пом’якшення карантинних заходів, якщо будуть відповідні умови.

Новий урядовий указ значною мірою розширює чинні в країні (до 6 квітня) обмежувальні заходи, зокрема, систему багаторівневих обмежень, засновану на оцінці ризику COVID-19 у кожному окремому регіоні Італії.

У період з 7 по 30 квітня всі регіони Італії вважатимуться червоною або помаранчевою зонами – двома категоріями найвищого ризику захворюваності, заявили в уряді.

Це означає заборону поїздок між містами чи регіонами, прийому відвідувачів у ресторанах чи барах та роботи музеїв, принаймні ще на місяць.

Читайте також: КАРАНТИННІ ПРАВИЛА, ЩО ДІЯТИМУТЬ В ІТАЛІЇ ДО 30 КВІТНЯ

Учні старших класів як і раніше проводитимуть всі уроки віддалено у регіонах червоної зони, а 25-50 відсотків з них – онлайн у регіонах помаранчевої зони.

Як повідомлялося, усі медичні працівники в Італії відтепер зобов’язані пройти вакцинацію від коронавірусу. Такий указ був схвалений кабінетом прем’єр-міністра Маріо Драґі.

У світі станом на ранок 1 квітня зареєстровано 129,47 мільйона випадків зараження коронавірусом, зокрема, 2 828 208 летальних. Кількість людей, які здолали недугу, становить 104 426 941.

и хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії