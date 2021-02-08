Ковід-зони в Італії. Поділ до 14 та 21 лютого 2021

У зв’язку із виявленими варіантами коронавірусу в Італії водять червоні мікро ковід-зони.

Зараз Італія та увесь світ, наближається до третьої хвилі пандемії коронавірусу, яка характеризується наявністю варіантів Covid-19.

Виявлені нові варіанти вірусу не є більш смертельними, проте є більше заразними у кілька разів.

У зв’язку із цим, до 21 лютого в Італії водять червоні мікро ковід-зони.

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ЖОВТА КОВІД-ЗОНА В ІТАЛІЇ

До жовтої зони належать регіони: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto.

ПОМАРАНЧЕВА КОВІД-ЗОНА В ІТАЛІЇ

До помаранчевої зони належать регіони: Puglia, Sicilia, Umbria.

БІЛА КОВІД-ЗОНА В ІТАЛІЇ

Жоден із регіонів Італії не увійшов у білу зону безпеки.

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ЧЕРВОНА КОВІД-ЗОНА В ІТАЛІЇ

До червоної зони належать окремі комуни італійських регіонів.

УМБРІЯ

Червоними зонами є наступні комуни:

Amelia, Attigliano, Calvi dell’Umbria, Lugnano in Teverina, Montegabbione у провінції Perudgia.

San Venanzo у провінції Terni,

ТОСКАНА

У Тоскані виявили бразильський варіант, Covid-19, на карантин закрили на комуну Chiusi.

АБРУЦЦО

На карантин закрито Tocco da Casauria.

СИЦИЛІЯ

На карантині Tortorici, що у Месіні.

МОЛІЗЕ

На карантині 27 комун:

Termoli, Acquaviva Collecroce, Casacalenda, Castelmauro, Civitacampomarano, Colletorto, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Portocannone, Ripabottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Tavenna e Ururi.

АЛЬТО АДІДЖЕ

По усій Альто Адідже введено локдаун на три тижні.

БОЛЬЗАНО

Автономна провінція Бользано увійшла в червону зону на основі постанови адміністрації регіону.

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