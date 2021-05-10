Коли Італія вийде із пандемії (населення набуде колективний імунітет)

Італійська влада наголошує, що повернення країни до нормального життя можливе лише після масової вакцинації населення та досягнення колективного імунітету.

ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ВАКЦИНАЦІЇ ПО ІТАЛІЇ НА 10 ТРАВНЯ 2021

Загальна кількість вакцинованих двома дозами вакцини – 7.401.862, що складає приблизно 30% населення Італії.

КОЛИ ІТАЛІЯ ДОСЯГНЕ КОЛЕКТИВНОГО ІМУНІТЕТУ

На основі показників швидкості вакцинації протягом останніх 7-ми днів, в Італії щодня вводять 451 275 доз вакцини. З них 12 064 – перша доза.

За таких темпів Італії знадобиться 4 місяці і 15 днів, щоб охопити 70% населення. Цю мету буде досягнуто 19 вересня 2021 року, що дещо пізніше дати раніше оголошеної урядом, який прогнозував досягнення колективного імунітету в серпні 2021 року.

СИТУАЦІЯ ПО РЕГІОНАХ

У різних регіонах Італії швидкість вакцинації є різною.

Деякі регіони, зокрема Лаціо та Сицилія, уже відкрили можливість бронювання вакцинації для вікової групи 54-55-років.

Щоб дізнатися, якою є ситуація у вашому регіоні, слід зайти на регіональний сайт, присвячений вакцинації. На ньому вказано категорії осіб та процедура бронювання вакцинації.

Починаючи з понеділка, 10 травня, по всій Італії починається бронювання вакцинації для п’ятдесятилітніх (тих, хто народився до 1971 року).

Так розпорядився уповноважений з питань надзвичайних ситуацій Франческо Паоло Фільйуло. Він підкреслив, що поступове повернення країни до нормального життя можливе лише після масової вакцинації вразливих верств населення.

Пріорітет вакцинації, крім людей, які страждають на хронічні хвороби або імунодефіцитні захворювання, для яких ризик розвитку важких форм Covid-19 є високим, мають доглядальницям за важкохворими. Читайте про це у моїх попередніх публікаціях.

Фільйуло також оголосив про відновлення щеплень для вчителів та працівників системи освіти та початок щеплення на італійських малих островах.

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