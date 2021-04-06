Кольори регіонів Італії після католицького Великодня. Ось що змінюється

З вівторка, 6 квітня, після триденного великоднього міні-локдауну, кожен регіон Італії повернеться у ковід-зону, згідно із статистикою поширення коронавірусу у ньому.

Обмежувальні заходи будуть послаблені лише у трьох регіонах: Венето, Марке та автономній провінції Тренто. Якщо дані у Ломбардії і далі покращуватимуться, регіон може перейти в помаранчеву зону з вівторка 13 квітня.

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🔴🔴ЧЕРВОНА ЗОНА 🔴🔴

Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta.

🟠🟠ПОМАРАНЧЕВА ЗОНА 🟠🟠

Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Umbria, Veneto

Уряд Драгі підписав новий декрет DPCM, що встановлює правила соціальної поведінки, які діятимуть з 7 по 30 квітня 2021.

Школа повертається до очного навчання (до першого класу середньої школи), навіть у червоній зоні.

Переїзд між регіонами заборонений, за винятком з причин роботи, здоров’я або необхідності. Із собою слід мати автосертифікат.

Закриті бари та ресторани (можливий продаж на виніс та доставка додому), а також кінотеатри, театри, музеї, тренажерні зали та басейни.

Читайте підробиці у наступній публікації.

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