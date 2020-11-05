Влада Італії через поширення нової коронавірусної інфекції з 4 листопада щонайменше на місяць запровадила комендантську годину на всій території країни. Жителям наказано перебувати в своїх будинках з 22:00 до 5:00. Указ про це підписав прем’єр-міністр Джузеппе Конте.

Крім цього, будуть закриті музеї та виставки, а старші класи шкіл переведуть на дистанційне навчання. Торгові центри не будуть працювати у вихідні.

Провінції та регіони країни будуть поділені на три зони ризику – низького, середнього і високого. У найбільш проблемних регіонах, серед яких Ломбардія і П’ємонт, запроваджується «локдаун», туди заборонено приїжджати з інших регіонів.

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Різке зростання захворюваності в Італії розпочалося в другій половині жовтня: за два тижні кількість нових випадків збільшилася з 10 до 30 тисяч за добу.

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