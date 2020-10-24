На початку наступного тижня, в Італії очікується публікація ряду правил на національному та регіональному рівні, спрямованих на обмеження поширення пандемії коронавірсу.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на стороінках “Української газети в Італії”.

А тим часом у країні діють наступні обмеження:

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

Останній урядовий декрет встановив правила, спрямовані на обмеження поширення коронавірусу, що діють на усі території Італії. Вони мають на меті уникнути локдауну, який був в Італії на початку весни.

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Цим же урядовим указом Прем’єр міністр Джузеппе Конте надав можливість регіональним адміністраціям встановлювати правила, які діятимуть на їх території, в залежності від поширення епідемії коронавірусу.

Цією можливістю одразу скористалися три регіони у яких, згідно статистики, ріст нових інфікованих Сovid-19 є найбільшим.

Регіони Кампанія, Ломбардія та Лаціо ввели комендантську годину. Інші регіони послідували їх прикладу.

Зокрема, губернатори Сардинії, Марке і Калабрії оголосили про підготовку регіональних указів по обмеженню переміщення населення у нічний період.

Розглянемо обмеження які діють на рівні регіонів на час публікації статті.

Зауважу, що справи розвиваються дуже стрімко. Тому, щоб залишатися у курсі подій слідкуйте за публікаціями на цій сторінці.



КАЛАБРІЯ

За два останні дні у регіоні спостерігається абсолютний рекорд кількості нових захворювань на коронавірус від початку пандемії.Президент Ніно Спрілі, готує постанову. Вона передбачає обмеження для усіх жителів регіону протягом двох тижнів, починаючи із понеділка 26 жовтня.У цьому регіоні хочуть увести дидактику на дистанції і комендантський час у нічні години.

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ЛОМБАРДІЯ

З п’ятниці 23 жовтня, у цьому регіоні заборонено переїзд із провінції прописки у інші.Усі громадські, рекреаційні та комерційні заклади будуть закриті із 23 до п’ятої години ранку.

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ЛАЦІО

Із 23 жовтня починається комендантська година із 24 по п’ятої ранку. Школа другого рівня та університети більшу частину дидактичної діяльності проводитимуть на дистанції.Ці правила діють у регіоні протягом 30 наступних днів.Докладніше читайте у стрічці моєї сторінки.

Мер міста Рима визначила перелік площ та вулиць на яких зазвичай проходить нічне життя міста, які які будуть закриті починаючи із 21 години. Зокрема це: площа Кампо де Фйорі, вулиця Піньето, площа Мадонна дей Монті, площа Трілусса, та інші.

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САРДИНІЯ

Острів Сардинія також іде в напрямку локдауну.Протягом 24-48 годин, її президент Крістіан Солінас, видасть указ “Stop &Go” на 15 днів, що передбачає обмеження діяльності громадські закладів, портів і аеропортів.

МАРКЕ

У регіоні введено дидактику на дистанції для 50 відсотків учнів останніх трьох років школи.Громадський транспорт може бути наповнений лише на 60%.

У регіоні забороно вживання їжі та напоїв за межами місць громадського харчування протягом усього дня та вночі.Президент регіону Марки Франческо Акваролі вів ці правила аж до 15 листопада.

ТОСКАНА

Президент Евженіо Джані, оголосив про проведення заходів “проти скупчення осіб”.

Протягом наступних трьох днів буде видано указ для запобігання поширенню Ковід-19.

Передусім, регіональна адміністрація вживає заходів для запобігання скупчення населення у громадському транспорті, місцях нічного життя, комерційних центрах та лікарнях.

ВЕНЕТО

Президент регіоналу Лука Дзая, виступає проти загального локдауну та обмеження поїздок між регіонами. Він вважає, що найкращим засобом захисту від поширення коронавірусу є захисні маски.

П’ЄМОНТЕ

Протягом вихідних у цьому регіоні будуть закриті усі комерційні центри які продають промислові товари.Заборона не поширюється на продуктові, магазини товарів першої необхідності та аптеки

.У Турині діють обмеження нічного життя міста із 22.30 до 5.00.У наступні дні вийде указ про введення комендантської години.

ЛІГУРІЯ

У Генуї із 21 година деякі райони міста закриті для нерезидентів, за винятком клієнтів магазинів та комерційних закладів.

СИЦИЛІЯ

У Палермо заборонено зупинятися групами на вулицях міста із 21 до 5 ранку, у п’ятницю, суботу і неділю. Зокрема, це правило стосується вулиць та площ міста де зазвичай проходить нічне життя.

ЕМІЛІЯ-РОМАНіЯ

У Ріміні до 13 листопада заборонений продаж алкогольних напоїв із 21 години вечора до 5 ранку у мені-маркетах та магазинах-автоматах.Мер Болонії Вірджіліо Мерола просить всіх співгромадян залишатися вдома, і не виходити на двір без необхідності. Він закликав уникати скупчення людей будь-якого типу та приватних свят.

ВАЛЛЕ Д’АОСТА

Опівночі 23 жовтня у комунах Saint-Denis, Verrayes e Chambave закінчується дія червоної зони, яку вели 15 жовтня.

КАМПАНІЯ

У регіоні Кампанія було закрито школи, введено комендантський час. Незабаром тут можливе запровадження локдауну.

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®Маріанна Сороневич

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