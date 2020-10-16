15 жовтня 2020 показник нових інфікованих коронавірусом в Італії продовжує зростати. Порівняно із вчорашнім днем їх кількість збільшилася на 8.804.

За сім останніх днів кількість інфікованих подвоїлася, а кількість госпіталізованих зросла на 40%.

Ці показники ведуть країну до посилення протиепідемічних заходів….

Хоча кількість нових інфікованих значно перевищує максимальну кількість, зафіксовану під час локдауну (21 березня), інші показники є набагато позитивнішими.

В той час, в Італії було майже 18 тисяч госпіталізованих і майже 2.800 пацієнтів на інтенсивній терапії, а 25% аналізів на коронавірус були позитивними.

Сьогодні лише 5% здійснених аналізів є позитивними. Госпіталізовано 5.796 (+326) пацієнтів, на інтенсивній терапії 586 (+47).

Найбільш ураженим регіоном є Ломбардія (+2.067), за нею слідують Кампанія (+1.127) і П’ємонте (+1.033).

ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСУ ПО РЕГІОНАХ

Lombardia 118.711 (+2.067, +1,8%; вчора +1.844)

Emilia-Romagna 39.148 (+453, +1,2%; вчора +339)

Piemonte 41.074 (+1.033, +2,6%; вчора +499)

Veneto 33.573 (+600, +1,8%; вчора +657)

Marche 9.018 (+140, +1,6%; вчора +166)

Liguria 16.696 (+432, +2,7%; вчора +362)

Campania 21.772 (+1.127, +5,5%; вчора +818)

Toscana 20.262 (+581, +2,9%; вчора +575)

Sicilia 10.691 (+399**, +3,9%; вчора +366)

Lazio 22.001 (+594, +2,8%; вчора +543)

Friuli-Venezia Giulia 5.928 (+136, +2,3%; вчора +183)

Abruzzo 5.648 (+203*, +3,7%; вчора +126)

Puglia 10.421 (+257, +2,5%; вчора +315)

Umbria 4.012 (+263, +7%; вчора +141)

Bolzano 4.365 (+98, +2,3%; вчора +124)

Calabria 2.487 (+39, +1,6%; вчора +60)

Sardegna 5.603 (+186, +3,4%; вчора +122)

Valle d’Aosta 1.633 (+67, +4,3%; вчора +37)

Trento 6.604 (+62, +0,9%; вчора +29)

Molise 843 (+30, +3,7%; вчора +18)

Basilicata 1.112 (+37, +3,4%; вчора +9)

®Маріанна Сороневич

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