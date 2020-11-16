Коронавірус в Італії з’явився раніше, ніж вважалось – дослідження

Дослідники з Національного інституту раку Мілану дійшли висновку, що COVID-19 в Італії з’явився у вересні 2019 року

Як показало дослідження Національного інституту раку (INT) італійського міста Мілан, новий коронавірус циркулює в Італії з вересня 2019 року. А це свідчить про те, що COVID-19 міг поширитися за межі Китаю раніше, ніж вважалося раніше. Про це повідомляє CNBC.

Читайте також: ПРАВИЛА ДЛЯ РЕГІОНІВ ЧЕРВОНОЇ ЗОНИ В ІТАЛІЇ НА 16 ЛИСТОПАДА

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що новий коронавірус і викликане ним респіраторне захворювання COVID-19 були невідомі до того, як у грудні в м. Ухані (Центральний Китай) уперше було повідомлено про спалах цієї хвороби.

Перший в Італії пацієнт з COVID-19 був виявлений 21 лютого в невеликому містечку неподалік від Мілана, в північному регіоні Ломбардії.

Але результати італійських дослідників, опубліковані науковим журналом INT Tumori Journal, показують, що 11,6% з 959 здорових добровольців, які брали участь у випробуванні на рак легенів в період з вересня 2019 року по березень 2020 року, виробили антитіла до коронавірусу задовго до лютого.

Ще один специфічний тест на антитіла до SARS-CoV-2 був проведений Університетом Сієни для того ж дослідження під назвою «Несподіване виявлення антитіл SARS-CoV-2 в передпандемічний період в Італії». Він показав, що чотири випадки, що датуються першим тижнем жовтня, також були позитивними на антитіла, що нейтралізують вірус, що означає, що ці люди заразилися у вересні, сказав Джованні Аполон, співавтор дослідження.

Читайте також: ЯК ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ, ІТАЛІЯ РІЗДВО ЗУСТРІЧАТИМЕ

«Це головний висновок: люди без симптомів не тільки були позитивними після серологічних тестів, але також мали антитіла, здатні вбити вірус, – сказав Аполон. – Це означає, що новий коронавірус може довго циркулювати серед населення з низьким рівнем летальності не тому, що він зникає, а лише для того, щоб знову з’явитись».

Нагадаємо: в Італії до 3 грудня діє комендантська година з 22:00 до 05:00, закрились музеї, барам і ресторанам дозволено працювати тільки до 6 вечора. Загальнонаціональний карантин знову введено в Німеччині, Ірландії, Чехії, Бельгії, Франції. А Іспанія знову оголосила надзвичайний стан відразу на пів року.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії