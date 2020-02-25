Коронавірус поширився ще на два регіони Італії

Кількість інфікованих коронавірусом в Італії продовжує зростати. Пропонуємо моніторинг ситуації на 25 лютого.
Ситуація в Італії
На 25 лютого кількість інфікованих коронавірусом в Італії зросла до 280 осіб. Найбільша їх кількість живуть у регіоні Ломбардія. На другому місці – регіон Венето.
Кількість жертв коронавірусу в Італії зріс до семи. Всі вони – літні люди, які мали інші проблеми із здоров’ям.
Таким чином, Італія займає третє місце в світі за кількістю випадків після Китаю та Південної Кореї.
Сьогодні було виявлено інфікованих у інших регіонах Італії: Тоскані та Сицилії.
Зараз 11 районів Італії на карантині. У них заборонено в’їжджати і виїжджати.
По усій Півночі Італії школи та закрито навчальні заклади.
Аптеки магазини та супермаркети
В аптеках медичних масок не було уже три тижні тому, одразу після того, як у Римі було виявлено перші два випадки захворювання. Ними виявилися два туристи із Китаю.
Уряд Італії заборонив експорт медичних масок, та запевняє, що скоро нестачі у них не буде.Дезінфікуючих засобів для рук найпопулярнішої марки Амукіна, продажі також нема. Зазвичай вони коштують кілька євро, зараз їх продають в інтернеті по 100-200Є.
На півночі Італії, особливо у регіонах де було введено карантин, та межуючими з ними, люди запасаються харчовими продуктами, щоб якнайменше виходити надвір.
У інших регіонах проблем із постачанням немає.
Дії уряду
Уряд закликає людей не піддаватися паніці. А місцеву владу – вести скоординовані дії.
В уражених регіонах в яких введено карантин зупинили виплату податків населенню.
Уряд Італії виділив 20 мільйонів євро на заходи, які повинні обмежити поширення хвороби.