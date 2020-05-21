В Італії майже не змінилась добова смертність від коронавірусу, тоді як число нових випадків зараження знизилося після зростання.

Про це повідомляє Департамент цивільного захисту Італії.

Протягом 20 травня зафіксували 161 смерть від коронавірусу. Напередодні померли 162 людини.

Загальне число жертв коронавірусу в Італії зросло до 32 330.

Читайте також: ДЕНЬ ВИШИВАНКИ: 10 МАЛОВІДОМИХ ФАКТІВ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ВИШИТИЙ ЕТНІЧНИЙ ОДЯГ

За 24 години 20 травня в Італії виявили 665 нових випадків коронавірусу, тоді як у вівторок повідомлялося про 813 заражень.

Протягом минулої доби видужав 2881 пацієнт, напередодні таких було 2075. Загальна кількість тих, хто видужав, зросла до 132 282.

Станом на 20 травня в Італії налічується 62 752 активних випадки коронавірусу. Це на 2 377 менше, ніж напередодні.

9624 пацієнти госпіталізовані з симптомами хвороби, з них 676 перебувають у реанімації.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що стурбований тим, що жителі країни повернулися до звичайного нічного життя, ігноруючи рекомендації щодо дистанціювання і гігієни.