Коронавірусна криза вдарила по і без того історично низькому рівню народжуваності в Італії.

Про це свідчать нові прогнози національного статистичного агентства країни, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на The Local.

У минулому році в Італії було зареєстровано найнижче число народжень за 150 років – 420 тисяч.

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Народжуваність в Італії у 2019 році стала рекордно низькою

За даними Istat, цей показник може впасти до 408 тисяч у 2020 році і до 393 тисяч у 2021 році.

“Атмосфера страху і невпевненості, а також труднощі, пов’язані з працевлаштуванням і доходом в результаті недавніх подій, матимуть негативний вплив на рішення італійських пар про народжуваність”, – сказав глава Istat Джан Карло Блангіардо.

“Демографічний спад, що вражає Італію з 2015 року, є значним і виливається в справжній колапс, якому немає аналогів в історії Італії, за винятком 1917-1918 років у зв’язку з Першою світовою війною і драматичними наслідками іспанського грипу”, – продовжив Блангіардо.

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Жінки і молоді люди особливо сильно постраждали від кризи, викликаної коронавірусом. За даними Istat, зайнятість серед жінок впала на 1,9% в період з лютого по вересень цього року в порівнянні з 1,1% серед чоловіків.

Пандемія знищила 80% робочих місць, створених жінками після фінансової кризи 2008 року.

Тільки половина жіночого населення Італії працевлаштована у порівнянні з 73% в Німеччині, 62% у Франції і 58% в Іспанії.

В останні роки Італія вживала різні заходи, спрямовані на боротьбу з хронічно низькою народжуваністю, яка, як вважається, викликана давніми економічними проблемами країни.

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