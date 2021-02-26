Країни Європейського Союзу дійшли згоди щодо необхідності введення цифрових паспортів вакцинації, які ще називають “COVID-паспорти”.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель за підсумками саміту лідерів країн ЄС, повідомляє Reuters.

Очікується, що цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19 (COVID-паспорти), які дозволять людям подорожувати по Європі, незважаючи на епідемію коронавірусу, будуть доступні до літа.

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“Усі погодилися, що нам потрібен цифрові COVID-паспорти про вакцинацію”, – заявила Меркель.

Вона також додала, що Комісії ЄС буде потрібно близько трьох місяців, щоб створити технічну основу для таких документів.

Як повідомляє Sky News, Греція, де туризм складає 25 % ВВП, стала лідером закликів до впровадження сертифіката вакцинації на всій території ЄС, щоб гарантувати, що вона може отримати вигоду з літнього туризму.

Іспанія, Австрія і Болгарія також підтримують загальносоюзний сертифікат, а Відень заявив, що буде впроваджувати свій власний, якщо ЄС не зможе ні про що домовитися до весни.

Водночас, деякі країни, включаючи Францію і Бельгію, стурбовані тим, що сертифікати вакцинації дискримінують тих, хто не був імунізований.

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Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що необхідно знайти баланс і все ще залишаються етичні питання, які необхідно вирішити. Він також додав, що сертифікати будуть несправедливими по відношенню до молодих людей, які не є пріоритетною групою для вакцинації і знаходяться в кінці черги на щеплення.

Президент Румунії Клаус Йоханніса також заявив, що сертифікати вакцинації розділять європейців.

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