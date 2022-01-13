Кількість активних COVID-випадків в Італії перевищила два мільйони

В Італії зафіксовано вже понад два мільйони активних випадків інфікування коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA з посиланням на МОЗ Італії.

“У понеділок міністерство охорони здоров’я повідомило, що зараз нараховується 2 004 597 хворих на COVID-19”, – ідеться у повідомленні.

За останні 24 години в Італії було зафіксовано 101 762 випадки зараження коронавірусом, померли 227 хворих. Протягом попередньої доби – відповідно понад 155 тис. та 157.

У лікарнях країни наразі перебувають більш як 16,3 тис. COVID-хворих, з яких 1606 – у відділеннях інтенсивної терапії.

За останніми даними, від початку пандемії в Італії зафіксовано майже 7,54 млн випадків COVID-19, унаслідок коронавірусної інфекції померли понад 139,2 тис. осіб.

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