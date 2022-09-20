Кількість жертв від повені в Італії зросла до одинадцяти людей

В Італії кількість жертв повеней у регіоні Марке провінції Анкона зросла до одинадцяти людей. Усі загиблі проживали в долині річок Міса

За даними Ansa, тривають пошуки двох зниклих безвісти, зокрема восьмирічної дитини.

Ситуація може погіршитися, оскільки річка Міса продовжує розливатися. На муніципалітет Сенігаллія насувається шторм і сильний вітер.

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Попри день без дощу, у регіоні ситуація залишається напруженою. Негода може поширитися на регіони Умбрія, Кампанія, Базиліката і Калабрія.

Зазначається, що всього за один день в Марке випала піврічна кількість опадів.

Президент Італії Серджо Маттарелла висловив біль у зв’язку з трагедією. Прем’єр-міністр Маріо Драгі здійснив візит до постраждалих районів.