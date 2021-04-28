Кількість жертв пандемії коронавірусу в Італії наближається до 120 тисяч

В Італії унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, померли вже 119 912 осіб, з них упродовж останньої доби – 373.

Як передає Укрінформ, про це інформує видання La Repubblica.

Упродовж останньої доби в Італії було зафіксовано 10 404 нових випадки хвороби COVID-19. Загальна кількість підтверджених випадків хвороби з початку пандемії в країні наразі становить 3 981 512.

Подолати коронавірусну хворобу в Італії, упродовж останньої доби, змогли ще 14 688 пацієнтів. Загалом в країні цю недугу вже здолали 3 413 451 людина.

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За останню добу в Італії здійснено 302 734 тестування з метою виявлення хворих на COVID-19, тоді як попередньої доби в країні було здійснено 145 819 тестувань.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 148 909 946 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 139 579 випадків смертей, одужали 126 620 966 осіб.

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