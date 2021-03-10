Кількість померлих від коронавірусу в Італії перевищила 100 тисяч осіб, у той час як прем’єр-міністр Маріо Драгі попередив, що ситуація знову погіршується через різке збільшення числа госпіталізацій.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на агентство Reuters.

Італія – ​​сьома країна в світі, яка досягла цієї сумною позначки після США, Бразилії, Мексики, Індії, Росії та Великої Британії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ІТАЛІЇ ПРОПАГУЮТЬ ВИРОБНИЦТВО ТА ЩЕПЛЕННЯ РОСІЙСЬКОЮ ВАКЦИНОЮ “СПУТНК”

Міністерство охорони здоров’я заявило, що загальне число померлих від коронавірусу від початку епідемії склало 100 103.

Кількість нових інфекцій зросла на 23% минулого тижня в порівнянні з тижнем раніше.

Чиновники охорони здоров’я попередили, що країна зіштовхується з новим сплеском випадків, у той час як більш заразний варіант хвороби, вперше виявлений у Британії, набирає обертів.

Прем’єр-міністр Маріо Драгі визнав, що ситуація погіршується, але сказав, що його уряд збирається значно активізувати свою кампанію вакцинації.

Станом на понеділок в Італії було зроблено 5,42 мільйона щеплень, при цьому 1,65 мільйона з 60-мільйонного населення Італії отримали рекомендовані дві дози.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії