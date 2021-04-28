Ла Скала» виходить із карантину — концерт вже у травні

Міланська опера «Ла Скала» відкриється у травні для публіки, вперше з моменту свого закриття через пандемію коронавірусу (COVID-19) у грудні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA

Офіційне відкриття заплановане на 11 травня. Ввечері запланований концерт Віденського філармонічного оркестру під керівництвом італійського диригента Рікардо Муті.

Зазначається, що тільки 500 гостям буде дозволено вхід до будівлі міланської опери «Ла Скала».

Читайте також: В Італії ввели вже понад 16 мільйонів доз вакцини від COVID-19

З понеділка, 26 квітня, уряд Італії перевів 13 регіонів та дві автономні провінції країни до “жовтої” зони та послабив карантинні обмеження у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на COVID-19 у межах їхньої території.

Як повідомляв Укрінформ, на початку грудня минулого року міланська опера «Ла Скала» через пандемію COVID-19 вперше з часів Другої світової війни скасувала традиційне відкриття сезону.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії