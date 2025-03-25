Легендарний італійський футболіст Франческо Тотті анонсував поїздку до Росії

Колишній нападник “Роми” та збірної Італії Франческо Тотті погодився стати гостем спортивної премії в Москві.

Легендарна кар’єра Франческо Тотті

Франческо Тотті – жива легенда “Роми”, адже провів у складі римського клубу 25 сезонів. За цей час він відіграв 785 матчів, забив 307 голів і зробив 207 гольових передач.

У складі збірної Італії Тотті став чемпіоном світу 2006 року.

Скандал навколо візиту Тотті до Москви

Поїздка Франческо Тотті до Росії викликала обурення в Італії та на Заході. Причиною стали його зв’язки з російською компанією, яка організовує спортивну премію. Згідно з інформацією ЗМІ, цей захід спонсорує букмекерська компанія, яку підозрюють у зв’язках із кремлівським режимом та відмиванні грошей через криптовалютні схеми.

На тлі повномасштабної війни Росії проти України, коли Європа підтримує Київ у боротьбі з агресором, поява Тотті на пропагандистських білбордах у Москві викликала обурення серед політиків, громадськості та фанатів.

Відеозвернення Тотті щодо візиту до РФ

48-річний екс-футболіст записав відеоанонс своєї поїздки, заявивши:

“Все правильно, я їду 8 квітня до Москви та візьму участь у “Премії РБ”. Не знаю, що ви там придумали, але підтримую круту ідею.”

“Імператор ганьби”: Як соцмережі та політики реагують на Тотті

Вулиці Москви заполонили гігантські банери із зображенням Тотті та підписом: “Імператор прибуває до третього Риму”. Це явне посилання на теорію про Москву як “наступницю Риму” в історичному сенсі. Однак у самій Італії фанати, політики та експерти відреагували різко негативно.

У соцмережах користувачі розгромили рішення Тотті, назвавши його “зрадником” та “імператором ганьби”. Серед поширених коментарів:

“Тотті продає свою репутацію за російські рублі. Що ти робиш, капітане?”

“Зганьбив своє ім’я. У той час, коли Європа підтримує Україну, він їде веселитися до Москви”.

“Тепер для нас ти не “Король Риму”, а “Імператор ганьби”.”

Політичний аспект: заклик до Тотті відмовитися від поїздки

Скандал швидко вийшов за межі футбольної спільноти. Політична партія +Europa через свого представника Андреа Массароні офіційно закликала Тотті не брати участь у пропагандистському заході в Москві.

“Франческо, Рим тебе любить не лише за твої футбольні досягнення, а й за серце та людяність. Не дозволяй, щоб твоє ім’я асоціювалося з тими, хто порушує права людини та демократію. Будь на правильному боці історії.”

Заклик до Тотті став частиною ширшої дискусії про soft power Кремля, який використовує відомих спортсменів та зірок для легітимізації своєї політики на міжнародній арені.

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Російський футбол під міжнародними санкціями

Нагадаємо, що всі російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Попри це, Кремль намагається підтримувати імідж російського спорту, запрошуючи міжнародних зірок для участі в пропагандистських заходах.

Тотті: імідж під загрозою

Для Тотті цей візит може мати серйозні наслідки. Від колишнього “восьмого короля Риму” тепер відвертаються навіть віддані фанати. Його рішення викликало найбільший репутаційний скандал у кар’єрі.

“Здається, після гучного розлучення з Іларі Блазі Тотті готовий продати частину своєї репутації будь-кому, хто заплатить. Але чи варте це того, щоб залишитися в історії як людина, яка зрадила принципи?” — пишуть італійські ЗМІ.

Висновок

Франческо Тотті їде до Москви, незважаючи на хвилю критики. Але якщо для Кремля його візит — це ще одна спроба легітимізувати свій режим, то для Італії та Європи він став символом розчарування та падіння легенди. Чи усвідомлює сам Тотті, який слід залишає в історії? Відповідь на це питання стане зрозумілою вже 8 квітня.

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