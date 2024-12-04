Ломбардія приєднується до відбудови Запоріжжя: підписано меморандум про співпрацю

Італійський регіон Ломбардія підписав меморандум з Запорізькою областю, який передбачає стратегічну співпрацю у процесі відновлення регіону після російської агресії. Це важливий крок у напрямку підтримки України у відбудові інфраструктури та розвитку економіки.

Підписання меморандуму

Меморандум було підписано 28 листопада між головою Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим та президентом Ломбардії Аттіліо Фонтаною. Зустріч відбулася після знайомства на Конференції щодо відновлення України в Берліні, де обговорювались варіанти практичної допомоги.

Основні напрямки співпраці

Федоров підкреслив, що головною метою угоди є довгострокова стратегічна співпраця у таких важливих сферах, як освіта, медицина та економічний розвиток. Ломбардія, один із найбільш розвинених і економічно потужних регіонів Італії, надасть допомогу у цих напрямках, що буде критично важливо для стабільного розвитку Запоріжжя після війни.

Підтримка дипломатів

Федоров також висловив подяку українським дипломатам за допомогу в організації цієї співпраці. Завдяки зусиллям урядів різних країн, Україна отримує підтримку для відновлення не лише фізичної інфраструктури, але й для розвитку суспільних та економічних секторів.

Інші ініціативи міжнародної допомоги

Нагадаємо, що низка європейських країн вже взяли на себе патронат над різними українськими регіонами. Так, Естонія зосередила свою допомогу на Житомирщині, Латвія — на Чернігівщині, а Литва допомагає відновлювати північ Київщини. Данія взяла патронат над Миколаєвом, а Італія активно працює над відновленням культурних об’єктів, зокрема в Одесі.

Це партнерство Ломбардії та Запоріжжя є важливим етапом в міжнародній підтримці відновлення України та сприяє зміцненню міждержавних відносин.

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