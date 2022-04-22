Мадонна з немовлям з київського метро стала іконою в Неаполі

У перші дні війни в Україні ЗМІ облетіло фото з жінкою, яка годує немовля – Мадонна з немовлям з київського метро.

Мадонна з немовлям з київського метро

У перші дні вторгнення Росії в Україну соцмережі та ЗМІ облетіло фото з жінкою, яка годує немовля грудьми на платформі київського метро.

Жінка, яка з двомісячною дитиною ховалася від бомб у метро, стала уособленням незламності усіх українських матерів та надихнула художників.

Так за мотивами фотографії з’явився малюнок, а з малюнка – ікона в одному з храмів Неаполя.

Ховалися від бомб

Жінка з немовлям у метро – це киянка Тетяна Блізняк з донькою Марічкою, якій на той час виповнилося два місяці.

25 лютого Тетяна з чоловіком, донькою та мопсом Фібі спустилися в метро, коли у Києві пролунала повітряна тривога.

Фото Тетяни, яка годує немовля, спершись на холодну стіну метрополітену, зробив угорський журналіст видання Teleks Андраш Фьольдеш. І опублікував у своєму інстаграмі. З того часу фото стало вірусним.

Ілюстраторка Марина Соломенникова з Дніпра випадково побачила фотографію Тетяни з Києва, гортаючи стрічку новин.

Це фото надихнуло її намалювати картину, героїня якої б уособлювала усіх матерів України у цей непростий час.

“У моїй голові вже склалися всі пазли побаченого і прочитаного – ця жінка з дитиною була символом усіх українських матерів, які мусять ховатися від російської зброї в бомбосховищах”, – розповідає Марина.

Вона зобразила Тетяну на тлі схеми руху потягів київського метрополітену та з золотим німбом над головою.

“Українські жінки найхоробріші та найсильніші”, – підписала свою роботу в інстаграмі Марина.

Згодом ілюстрацію Марини опублікував у себе на сторінці консультант ватиканського секретаріату у справах комунікацій Джеймс Мартін.

Попри те, що зображення жінки з німбом уже назвали Київською Мадонною, Марина Соломенникова каже, що просто добре зробила свою роботу.

Нещодавно стало відомо, що Київська Мадонна стала іконою в храмі італійського Неаполя. Це капличка при школі сестер-францисканок.

Фото у себе в фейсбуці опублікував український священник-єзуїт В’ячеслав Окунь, котрий зараз навчається у Римі.

Він був ініціатором створення такої ікони і отримав дозвіл ілюстраторки з Дніпра.

За словами В’ячеслава, важливо було в Італії, де зараз, як і в більшості кран Європи, перебувають українці, які вимушені були залишити свій дім через війну, мати щось знайоме, з України.

Символом такої єдності й стала Київська Мадонна.

Біля зображення матері з немовлям у храмі Неаполя горять свічки, стоять квіти та проводять богослужіння.

Прототип Київської Мадонни Тетяна Блізняк з донькою та родиною перебуває у безпеці на заході України.

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