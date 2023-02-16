Марко Менгоні представить Італію на Євробаченні 2023

В Італії пройшов місцевий відбір на Євробачення-2023. Країну представить відомий співак Марко Менгоні, який 10 років тому виступав на сцені пісенного конкурсу. Цього разу він заспіває пісню Due vite.

Артист Марко Менгоні зумів вибороти перемогу серед 28 претендентів на музичному фестивалі Сан-Ремо за право представляти Італію на конкурсі. Він вже підтвердив свою участь у Євробаченні-2023.

Менгоні разом обирали журі, преса та глядачі. Співак у конкурсі виконав пісню Due vite, з якою і поїде на Євробачення. Цікаво, що композиція так зачарувала італійців, що за неї артисту врученили трофей.

Нагадаємо, що рівно 10 років тому у 2013 Марко Менгоні представляв свою країну на Євробаченні з піснею L’Essenziale. Тоді він посів у конкурсі 7 місце.

Артист Марко Менгоні народився і виріс в Італії. З початком кар’єри у 2009 році, коли він виграв у 3 сезоні італійського X-Factor, то швидко став популярним. І тепер співак вдруге представить Італію на Євробаченні.

Марко Менгоні заспівав пісню Due vite, з якою поїде на Євробачення: відеo

Довідка! Італія брала участь на Євробаченні 47 разів. З них три виявилися переможними – у 1964, 1990 та 2021 роках. Найгірший результат був у 1966 році – тоді італійці опинилися на останньому місці.

У конкурсі візьмуть участь 37 країн. Їхні представники виступлять у двох півфіналах і фіналі, які проведуть 9, 11 та 13 травня 2023 року.

Євробачення відбудеться на Ліверпульській арені, яку називають M&S Bank Arena. Вона розташована в центрі міста та може вмістити близько 11 тисяч глядачів. В мережі вже показали, як виглядатиме сцена Євробачення-2023.

Гасло цьогорічного конкурсу – United by music – “Об’єднані музикою”. Тоді як логотип – барвистий ефект електрокардіограми, що створює ланцюжок сердець. Вони у різноманітних кольорах – це жовтий, синій і фіолетовий з рожевим.

Україну представлятиме гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel у фіналі, 13 травня. Порядок виступів можна переглянути за посиланням.

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