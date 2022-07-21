Маріо Драгі йде з посади прем’єр-міністра Італії

Маріо Драгі подав у відставку з посади прем’єр-міністра Італії, її підтримав президент Серджо Матарелла. Цей крок, ймовірно, призведе до дострокових виборів.

Про це повідомляє Politico.

Маріо Драгі зустрівся з президентом Італії Серджо Матареллою. Після переговорів у президента повідомили, що було прийнято рішення про відставку Драгі.

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“Після повідомлення про вчорашнє обговорення та голосування в Сенаті Драгі знову заявив про відставку себе та свого уряду. Президент взяв це до відома. Уряд залишається при владі для вирішення поточних справ”, – зазначають у канцелярії президента Італії.

У четвер вранці Драгі сказав нижній палаті парламенту, що відвідає президента, щоб подати заяву про відставку. Деякі в залі зустріли його бурхливими оплесками, зірвавшись на ноги.

Прем’єр-міністр втратив підтримку правих партій – Lega per Salvini Premier Маттео Сальвіні і Forza Italia Сільвіо Берлусконі, у яких є 58 і 56 місць в Сенаті відповідно.

Відставка Драгі майже напевно призведе до дострокових виборів цієї осені.

Відставка Маріо Драгі: що варто знати

Нагадаємо, з листопада 2011 по жовтень 2019 року Маріо Драгі був головою Європейського центрального банку.

3 лютого 2021 року президент Італії Серджо Матарелла в розпал урядової кризи після відставки прем’єр-міністра Джузеппе Конте доручив Драгі формування нового кабінету. Його уряд був приведений до присяги 13 лютого.

14 липня прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі оголосив, що подає у відставку.

Він заявив, що “більше немає тієї частини національної єдності, яка підтримувала цей уряд з моменту його створення”, тому він не бачить більше умов для роботи свого кабінету.

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Президент Серджо Матарелла відхилив відставку. Згідно з його рішенням, парламент Італії повинен був провести голосування, і показати, чи є в уряду Драгі підтримка більшості депутатів.

20 липня Сенат Італії висловив вотум довіри нинішньому прем’єр-міністру Маріо Драгі. Політика підтримали 95 сенаторів. Проти Драгі виступили 38 сенаторів. При цьому у голосуванні взяли участь 133 з 315 депутатів Сенату.

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