Морські археологи розкрили таємниці давньоримського виноробства

Підняті з морського дна біля берегів Сан-Феліче-Чірчео глечики для вина допомогли розкрити тонкощі виготовлення вина у Стародавньому Римі.

Аналіз трьох винних глеків, піднятих із дна Тирренського моря, показав наявність слідів винограду місцевих сортів. а також імпортної соснової смоли. Остання використовувалася, ймовірно, для збереження продукту та надання йому особливих смакових та ароматичних якостей.

Фахівці вважають, що ці знахідки відносяться до ІІ-І тисячоліття до н.е. – пізнього періоду греко-італійської ери.

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Комбінація газової хроматографії та мас-спектрометрії, різних способів поділу та ідентифікації хімічних маркерів матеріалу посуду дозволила досконало вивчити найменші чатици осаду, залишеного вином. Так вчені дізналися про те, що в давнину місцеві жителі робили біле та червоне вино з місцевих сортів винограду, а також мали тісні торговельні зв’язки із Сицилією чи Калабрією, звідки привезли смолу.

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Хімічний аналіз залишків вмісту глеків, що пробули у воді кілька тисячоліть, примітний тим, що завдяки застосованим методам наука зможе відповісти на безліч питань, що ставлять у глухий кут сучасних істориків. Подальші дослідження, на думку вчених, допоможуть дізнатися більше про особливості побуту, торгівлі та інші аспекти життя древніх римлян.

“Використовуючи різні підходи до розшифрування складу та характеру покривного шару римських амфор, ми просунулися далі у розумінні давніх практик, ніж це було б із застосуванням одного-єдиного підходу», — кажуть автори дослідження.

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