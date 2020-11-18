З 21 регіону Італії вже дев’ять знаходяться у зоні підвищеної готовності.

Італія стала ще однією країною ЄС (після Іспанії, Британії та Франції – 24), де зафіксували 1 млн підтверджених випадків коронавірусу.

І це після всіх поневірянь першої хвилі, коли країна стала одним з епіцентрів розповсюдження хвороби. Як це сталося і до чого може призвести – у матеріалі 24 каналу.

Звичайні хвороби та травми нікуди не поділися, але ними займається майже виключно “швидка допомога”.

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Наразі відомо, що вірус циркулював країною ще у вересні 2019 року. Про це каже дослідження в Національному інституті раку в Мілані.

Після проведення добровільного скрінінгу на предмет раку легень серед 959 добровольців, у 11,6% знайшли антитіла до SARS-COV-2. При цьому офіційно перший випадок був зафіксований лише 21 лютого 2020 біля Мілана.

На фоні того, що знову фіксуються страшні цифри про 623 померлих на добу, “у країни є 2-3 тижні, щоб вирішити, чи вводити знову національний локдаун”, сказав журналістам консультант уряду з питань коронавірусу Вальтер Риккарди. Чверть нових випадків приходиться на промисловий регіон Ломбардія та Мілан. Там же був епіцентр і першого спалаху.

За даним на 12 листопада, в Італії 52% лікарняних ліжок було зайнято хворими на ковід (поріг від МОЗ – 40%).

Північні регіони переживають дежавю – заповнені лікарні та багато померлих. Це нова системна криза, бо уряд вже казав – вони втратили лік спалахам та не можуть відслідковувати контакти.

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