Надзвичайний стан в Італії продовжено до весни

Надзвичайний стан в Італії в Італії продобвжено ще на три місяці.

Про це повідомляє The Guardian.

Термін дії НП в Італії спливав наприкінці грудня. Тепер він триватиме як мінімум до 31 березня

Міністерство охорони здоров’я також ухвалило, що з 16 грудня по 31 січня всі відвідувачі Італії з країн Європейського союзу мають проходити тест перед від’їздом. Ця вимога вже діяла для багатьох країн, які не входять до ЄС.

При цьому ті, хто не пройшов вакцинацію, також мають пройти п’ятиденний карантин після прибуття.

Надзвичайний стан, запроваджений у січні минулого року, давав більші повноваження центральному уряду.

Нагадаємо, в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Сьогодні ще дві області залишили червону зону.

Також повідомлялося, що з сьогоднішнього громадянам України, зокрема вакцинованим від COVID-19, потрібно буде також здати тест на коронавірус для в’їзду до Польщі.

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