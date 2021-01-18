Надзвичайний стан через коронавірус в Італії подовжили до 30 квітня

Уряд Італії подовжив надзвичайний стан через коронавірус до 30 квітня 2021 (Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2).

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“Всі показники захворюваності погіршуються одночасно і ми змушені вжити нових заходів. Уряд вважає подовження надзвичайного стану до 30 квітня неминучим”, – заявив міністр охорони здоровʼя країни Роберто Сперанца.

За словами міністра охорони здоров’я, Італія перебуває тільки на початку “довгого і важкого марафону” у боротьбі з інфекцією, і їй належить провести масштабну кампанію з вакцинації населення:

“Переконаний, що переважна більшість італійців прийме рішення про вакцинацію без необхідності введення такого обов’язку”, – висловив надію Сперанца.

Надзвичайний стан допоможе уряду швидко приймати рішення, що обмежують поширення епідемії.

Нагадуємо, станом на 18 січня, в Італії вакцину від коронавірусу COVID-19 отримали понад 1.153.501 тисяч людей. До кінця 2021 року в Італії щеплення зможуть отримати 50 мільйонів громадян.

За даними видання, темпи вакцинації від коронавірусу в Італії є швидшими, аніж очікувалося.

Зокрема, перші вакцину від коронавірусу вже отримали пенсіонери, старші 80 років. Раніше очікувалося, що їх почнуть вакцинувати в лютому, оскільки спершу ін’єкції надавали лікарям, медсестрам та іншим представникам сфери охорони здоров’я.

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