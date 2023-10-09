Найкращі архітектори Італії відновлять собор в Одесі

Італія 2 жовтня підписала з Україною угоду про відновлення Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі — найбільшого православного храму міста, зруйнованого внаслідок російського обстрілу 23 липня.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Києві 2 жовтня, передає «Укрінформ».

«Сьогодні Італія підписала угоду про відновлення Одеського собору. Італія буде працювати над реконструкцією», — сказав він.

Міністр зазначив, що відновленням собору займатимуться найкращі італійські архітектори, що, за його словами, є «чітким культурним та політичним меседжем для України».

Таяні додав, що Італія хоче підтримати Україну й захистити міжнародне право: «Звичайно, ми хочемо досягти миру, але неможливо досягти миру без справедливості. Справедливість — це свобода і незалежність України».

Про обстріл

російські війська здійснили ракетну атаку на Одещину в ніч проти 23 липня, використавши 19 ракет пʼяти типів. ЗСУ знищили 9 повітряних цілей. Відомо про одного загиблого цивільного. За даними Офісу президента, постраждала 21 людина, зокрема четверо дітей.

російська протикорабельна ракета Х-22 влучила у вівтар Спасо-Преображенського собору Одеси. Також унаслідок атаки зруйновані 6 житлових будинків, зокрема й багатоквартирні. Понівечені десятки автівок. У багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.

Уряд Італії ще на початку серпня заявляв, що допоможе реконструювати Спасо-Преображенський собор. Влада залучила дві найавторитетніші культурні інституції Італії, Міланський трієнале та музей MAXXI у Римі, щоб зібрати найкращі економічні, технічні та культурні ресурси, здатні сприяти реставрації собору.

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