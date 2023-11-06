Наречені втекли з розкішного весілля в Італії, залишивши величезний борг

Енцо Фабриці, власник італійського ресторану La Rotonda у місті Фрозіноне, поділився історією весілля, яка сколихнула весь світ. Молодята, які влаштували грандіозну церемонію, безслідно зникли.

Як виявилося згодом, молодята залишили не лише місце проведення свята, але й країну. При цьому вони не оплатили ресторан. Очевидно, що це був добре спланований план.

Як пройшло казкове весілля та скільки воно коштувало

За словами власника ресторану Енцо Фабріці, пара обрала для весілля ідеальний сезон – завершення літа. Церемонія пройшла у розкішному закладі у Фрозіноне, що за 80 кілометрів від Рима.

Після церемонії молодята та їхні 80 гостей влаштували банкет у ресторані La Rotonda. Усі навколо: від красивого заходу сонця до басейну біля святкового столу мало максимально романтичний вигляд. Ніхто не міг здогадатися, що трапиться далі.

Після того, як святкування завершилося, Енцо Фабріці, виявив, що пара покинула заклад. А на ранок їх вже не було в Італії.

Фабріці розповів, що молодята оплатили лише депозит у розмірі 3 300 євро (126 837 гривень). Однак повна вартість весілля становила 8 800 євро (близько 338 234 гривень). Домовляючись про оплату, було вирішено, що наречений сплатить усю суму наступного дня після гуляння. Однак зрештою власник зрозумів, що залишився в мінусі на 5 500 євро (211 396 гривень).

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