Народжуваність в Італії продовжує трагічно знижуватися

В Італії народжуваність знизилася у 2023 році на 3,4% порівняно з попереднім роком, ставши шістнадцятим поспіль роком скорочення цього показника. Ці дані оприлюднив Національний інститут статистики Італії (ISTAT) 21 жовтня, підтверджуючи тривожну тенденцію, що почалася ще з 2008 року.

Поточні показники народжуваності в Італії

За даними ISTAT, в Італії зареєстрували 379 890 новонароджених у 2023 році, що відповідає приблизно шести народженням на тисячу жителів. Це на 34,1% менше, ніж у 2008 році, останньому році, коли в країні зафіксували зростання народжуваності. Також у період з січня по липень 2024 року народжень було на 4600 менше, ніж за аналогічний період попереднього року, що свідчить про спад на 2,1%.

Зниження рівня фертильності та демографічні проблеми

Загальний коефіцієнт фертильності в Італії зараз становить лише 1,2 дитини на жінку, що значно нижче показника в 2,1, необхідного для стабілізації чисельності населення. Постійне падіння рівня народжуваності та низький коефіцієнт фертильності ставлять під загрозу економічне зростання країни, оскільки призводять до старіння населення.

Зусилля уряду та церкви для підвищення народжуваності

З огляду на критичність ситуації, уряд під керівництвом прем’єр-міністерки Джорджії Мелоні розпочав кампанію, мета якої — стимулювати народження принаймні 500 тисяч дітей на рік до 2033 року. Ця ініціатива спрямована на стабілізацію економіки та підтримку молодого покоління.

Папа Римський також звернувся до італійців, закликавши їх до активного збільшення сімей, щоб допомогти відновити демографічну ситуацію в країні.

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