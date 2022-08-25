На виборах в Італії праві партії можуть виграти в обох палатах парламенту

Блок правих партій Італії може отримати переважну більшість в обох палатах парламенту під час виборів у вересні.

Про це йдеться у дослідженні аналітичного центру Інституту Каттанео, пише “Європейська правда” з посиланням на Reuters.

Консервативний альянс лідирує в опитуваннях громадської думки перед голосуванням 25 вересня, а партія “Брати Італії” може стати найбільшою у парламенті. Закон Італії про вибори віддає перевагу партіям, які утворюють широкі союзи.

До консервативного блоку входять ультраправі “Брати Італії” Джорджії Мелоні, права “Ліга” Маттео Сальвіні, консервативна “Forza Italia” Сільвіо Берлусконі та кілька дрібних центристських союзників.

Дослідження, засноване на останніх опитуваннях, передбачає, що альянс може отримати 245 законодавців із 400 у Палаті депутатів та 127 із 200 у Сенаті.

Лівоцентристам на чолі з Демократичною партією Енріко Летти прогнозують 107 депутатів до нижньої палати та 51 до Сенату, а решта місць буде розділена між партіями, які не входять до цих основних блоків.

Згідно з дослідженням, “Рух 5 зірок”, який майже напевно йтиме на вибори наодинці, отримає 27 місць у Палаті та 12 місць у Сенаті.

Єдиною втіхою для противників консервативного блоку стало те, що “вкрай малоймовірно” отримати більшість у дві третини голосів, необхідну для проведення конституційних реформ без проведення референдуму.

Одна з таких конституційних змін — прямі вибори президента є пріоритетом “Братів Італії”, чия лідерка Мелоні має всі шанси стати прем’єр-міністром у разі перемоги консерваторів.

Нагадаємо, центристська італійська партія “Дія” заявила про вихід із коаліції лівоцентристів, які розглядаються як противага об’єднанню правих політичних сил.

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