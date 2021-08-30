На вузенькій вулиці в Італії застрягла Ferrari з водієм (Відео)

У Мережі з’явилося курйозне відео, як суперкар Ferrari Roma застряг на вузенькій вулиці. Без пошкоджень виїхати, судячи з усього, не вдалося.

За інформацією YouTube-каналу SupercarsNews, подія сталася в одному з італійських міст.

На кадрах видно, як водій автомобіля заїжджає все далі в тісний отвір між будинками, заганяючи 620-сильне купе в положення, з якого складно вибратися без пошкодження лакофарбового покриття. Зазначимо, що в довжину Roma досягає 4 656 міліметрів, а в ширину – 1 974 міліметрів: тобто, за обома параметрами крупніше, наприклад, актуального Toyota RAV4.

На кадрах невідомий чоловік марно намагається допомогти водію, який застряг. Після цього на місце інциденту підбігає жінка, розмахують руками: ймовірно, вона хоче підказати, що далі машина точно ніяк не проїде. Яким чином вирішилася ситуація, неясно, але навряд чи Roma вдалося визволити, не подряпавши фарбу.

До вашої уваги відео з цим курйозним моментом.

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