На канатній дорозі в Італії обірвалася кабіна – 14 загиблих

На півночі Італії внаслідок обриву кабіни на канатній дорозі загинули 14 людей.

Як передає Укрінформ, про це інформує видання La Stampa.

Аварія сталася на канатній дорозі Стреза-Моттароне, котра щойно була відкрита, на місці події триває робота рятувальних загонів. Сьогодні підйомники на італійьких курртах відновили роботу після локдауну, що спричинило наплив туристів.

Як зазначається, кабіна з людьми обірвалася в одній з найвищих точок канатної дороги, за 100 метрів від кінця маршруту.

Як зазначається, 14 людей стали жертвами аварії, що сталася сьогодні вранці на канатній дорозі Стреза-Моттароне. Одна дитина з двох постраждалих – не вижила.

У кабіні було 15 пасажирів.

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Як повідомлялося, в Італії з 23 травня відновлюють роботу гірськолижні курорти після вимушеного локдауну через пандемію коронавірусу.

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