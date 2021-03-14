На католицький Великдень всі Італія перейде в черкону ковід-зону

Рада міністрів схвалила указ, який замінює попередній Dpcm: він діятиме з 15 березня по 6 квітня і вводить жорстокіші обмежувальні заходи та суворіші правила визначенні кольорів, ковід-зон.

З 15 березня 12 регіонів у червоній зоні, 8 у помаранчевій, тоді як Сардинія залишиться білою. Жодний із регіонів не відповідає параметрам жовтої зони.

КАТОЛИЦЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ У ЛОКДАУНІ

Уряд вводить найсуворіші правила на католицькі Великодні свята: вся країна перейде в червону зону 3, 4 та 5 квітня 2021.Проте, у помаранчевих зонах, буде дозволено поїхати в гості в межах муніципалітету один раз на день.

ВІДВІДАННЯ ДРУЗІВ І РОДИЧІВ

З 15 березня по 2 квітня 2021 року, і 6 квітня 2021 року для жителів регіонів у помаранчевій зоні, дозволено переїзд до друзів чи родичів в межах муніципалітету.

Дозволено поїхати в гості в межах муніципалітету один раз на день. В автомобілі можуть подорожувати максимум дві людини та неповнолітні діти.

Поїздки до друзів заборонено на територіях, що належать до червоної зони.

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