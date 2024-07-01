На півночі Італії вирує негода, влада почала евакуацію людей

У регіоні П’ємонт та автономній області Валле-д’Аоста на північному заході Італії через сильні зливи почались зсуви ґрунту та селеві потоки, в результаті чого місцева влада подекуди почала евакуацію населення.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на ANSA.

Негода вирувала на півночі Італії з суботи, відрізавши людей у муніципалітеті Коньє у Валле-д’Аоста, кількадесят туристів біля підніжжя гори Монте-Роза та кілька долин у П’ємонті.

Голова Коньє Франко Альєра заявив, що гелікоптерами вже встигли вивезти щонайменше 300 людей і потрібно забрати ще, за орієнтовними оцінками, стільки ж. Єдина дорога, яка з’єднує муніципалітет, була закрита із суботи через пошкодження, спричинені негодою.

“Водогін був знесений потоком, ми думаємо про тимчасовий ремонт, який здійснять між сьогоднішнім вечором і завтрашнім днем, щоб мати можливість поповнити запаси”, – додав Альєра.

У П’ємонті сталися зсуви ґрунту, повідомляють про пошкодження мостів. Зокрема в регіоні Вербано-Кузіо-Оссола триває евакуація 120 людей, які застрягли після негоди, що обрушилася на регіон в останні години.

Губернатор П’ємонту Альберто Чіріо не виключив оголошення надзвичайного стану в разі погіршення ситуації.

Про наслідки негоди повідомляли в неділю і у Швейцарії, де двоє людей загинули через зсув ґрунту, та Франції, де троє стали жертвами падіння дерева, спричиненого сильним вітром.