На Сицилії прокинувся вулкан Стромболі: фото, відео

На італійському острові Стромболі на північ від Сицилії 16 листопада активізувався вулкан. Дощ з попелу накрив території, де живуть люди.

Місцеві служби зафіксували величезну чорну хмару попелу, яка покрила увесь острів і впала на прилеглі території. Про це повідомляє агентство ANSA.

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Коли сталося виверження вулкану

Вулкан активізувався 16 листопада о 10:24 за місцевим часом, його виверження тривало всього 4 хвилини.

За даними Національного інституту геофізики і вулканології – обсерваторії Етни, вибух супроводжувався зсувами та мав високий рівень інтенсивності.

Наразі немає інформації про постраждалих від виверження вулкану.

Виверження вулкану на острові Стромболі: Відео INGV-OE Catania

Не перше виверження вулкану на Стромболі

Востаннє вулкан на острові Стромболі прокидався понад рік тому – 3 липня 2019 року. Тоді через стихію загинув італієць, також постраждав іноземний турист.

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Що відомо про острів Стромболі та його вулкан?

Острів Стромболі є популярним місцем відпочинку для заможних туристів. Його ще називають “маяком Середземномор’я”. На острові постійно проживає від 450 до 800 людей.

Вулкан Стромболі – один з найактивніших на планеті. Він має аж три кратери.

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