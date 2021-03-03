2 березня 2021 року новообраний прем’єр-міністр Маріо Драґі підписав указ DPCM із карантинними правилами покликаними боротися із пандемією та запобігати зараженню COVID-19.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Помилялися ті, хто звинувачував Джузеппе Конте у надто жорстких карантинних правилах і ті хто думав, що із приходом до влади нового уряду життя в Італії кардинально зміниться.

Указ практично не відрізняється від карантинних обмежень, які існували до цього. Адже, влада країни намагається контролювати пандемію базуючись статистичних даних.

Новий урядовий указ DPCM діятиме з 6 березня по 6 квітня 2021 року.

Ось його основні тези.

Особи з респіраторною інфекцією, що характеризується лихоманкою (понад 37,5 °), повинні залишатися вдома і звернутися до лікаря.

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Переїзд між регіонами

Постанова підтверджує до 27 березня 2021 заборону на переміщення між регіонами або автономними провінціями Італії, за винятком поїздок з міркувань роботи, здоров’я чи гострої необхідності.

Дозволяється повертатися до місця прописки чи проживання.

Соціальна дистанція та носіння масок

Підтверджено зобов’язання дотримуватися міжособистісної відстані безпеки не менше одного метра.

По всій країні зберігається обов’язок носіння засобів захисту органів дихання (масок). Їх потрібно одягати у закритих приміщеннях, та на відкритому повітрі.

Одягати маску не обов’язково у ситуаціях у яких гарантується ізоляція від людей, що не проживають у спільно.

Від зобов’язання носити маски звільняються :

діти віком до шести років,

люди з патологіями або вадами, несумісними з використанням маски,

люди, які спілкуються із глухими,

під час зайнять спортом.

Настійливо рекомендується використання маски навіть всередині приватних будинків у присутності людей, які не проживають разом.

Громадські місця

Залишаються в силі попередні протоколи та постанови передбачені для економічної, виробничої, адміністративної та соціальної діяльності.

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Споживання їжі на відкритому повітрі

Залишаються незмінними протоколи щодо споживання їжі та напоїв у громадських місцях або відкритих для громадськості. Зокрема, бари закриватимуться о 18.00, а ресторани після 18.00 працюватимуть лише на виніс. Заборонено споживання їжі і напоїв поблизу барів та ресторанів.

Моніторинг статистики

У Міністерстві охорони здоров’я, відбуватимуться постійний моніторинг статистики, на основі якої буде вирішуватися колір ковід-зони кожного регіону та автономної провінції та вистежуватимуться наслідки послаблення карантинних заходів.

У наступних публікаціях я повідомлю про правила по окремих ковід-зонах.

®Маріанна Сороневич

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