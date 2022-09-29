Хоча про можливу перемогу правоцентристів на виборах в Італії говорили від початку виборчої кампанії, результати голосування багатьох тут заскочили. Адже в Італії може бути сформовано найбільш правий уряд із часів Другої світової війни — політсилами, які дехто вважає наступниками ідей Муссоліні.

Прямі опоненти правих, лівоцентристи з Демократичної партії, набрали лише 19% голосів. Зважаючи на результат, близький до історичного мінімуму й водночас дуже далекий від цілей, які ставилися перед цією політсилою напередодні кампанії, лідер Демократичної партії Енріко Летта оголосив про свою відставку.

Нагадаю, після початку повномасштабної війни з росією попередній італійський уряд надавав Україні вагому підтримку, зокрема, постачав важке озброєння. Італія прийняла 158 тисяч вимушених переселенців з України. Але чи не зміниться позиція офіційного Рима щодо Києва після виборів?

Підстави для побоювань є. Праві партії, які прийшли до влади, історично вважаються «друзями Путіна», а у пресі час від часу з’являються розслідування з підозрами щодо їх фінансування кремлем.

У коаліції правоцентристів однозначно проросійським є лідер партії «Ліга» Маттео Сальвіні. Хоча останнім часом він не наважується йти наперекір об’єднаній позиції ЄС і відкрито підтримувати інтереси рф, та все ж, аби «полегшити економічні проблеми італійців», Сальвіні пропонує зняти з росії санкції.

Лідер партії «Уперед, Італіє» Сильвіо Берлусконі пішов іще далі: за кілька днів до виборів фактично виправдав напад рф на Україну, мовляв, путін просто хотів замінити Зеленського «порядними людьми»…

Водночас майбутня прем’єрка, очільниця партії «Брати Італії» Джорджа Мелоні, каже про прихильність до НАТО і відкрито підтримує санкційний тиск ЄС на росію. Мелоні запевняє, що не мінятиме позиції стосовно війни в Україні.

«Я думаю, Італія не повинна віддалятися від союзників і міжнародної спільноти. Якщо Україна впаде, то, крім росії і путіна, великим переможцем у цій війні буде Китай… Якби ми вирішили відкликати санкції і не давати Україні зброї, то Італію вважали би ненадійним партнером на міжнародній арені. Країною спаґетті й мандолін».

Будемо сподіватися, новій прем’єрці все-таки вдасться стримати її коаліціянтів, яким так складно стримувати їхні симпатії до російського правителя…

Маріанна Сороневич

А тим часом…

Коментар щодо парламентських виборів в Італії розмістив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен. «Після виборів в Італії прагнемо працювати з італійським урядом над нашими спільними цілями: підтримка вільної і незалежної України, дотримання прав людини й побудова сталого економічного майбутнього, — наголосив глава зовнішньополітичного відомства США. — Італія є життєво важливим союзником, сильною демократією і цінним партнером».

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!, або на нашому Telegram-каналі.