Нові правила карантина в Італії: що заборонено до 13 листопада

Щоб стримати другу хвилю епідемії Covid-19, уряд Італії закликає усіх жителів країни зробити посильний внесок для обмеження поширення коронавірусу.

Для цього слід із повагою ставитися до положень та виконувати рекомендації для соціальної поведінки.

Таким чином кожен із нас, робить добро і для себе, своїх близьких та країни.

Правила соціальної поведінки в Італії які діють до 13 листопада 2020.

– поза домом завжди завжди носити маску, одягати її вдома, якщо ви приймаєте гостей;

– отримувати соціальну дистанцію, щонайменше один метр;

– заборонені скупчення людей в приміщенні та на відкритому повітрі;

– уникати організацій приватних вечірок, з кількістю людей що перевищує 6 осіб;

– після 21 години заборонено проводити час із друзями перед барами, ресторанами, пабами та ін.;

– заборонено проведення прийомів, за винятком цивільних та релігійних церемоній із кількістю учасників що не перевищує 30 осіб;

– заборонено займатися контактними видами спорту та проводити змагання із них;

– на спортивних змаганнях дозволено участь глядачів, проте наповнення залу може бути лише на 15% (max 200 учасників у закритому приміщенні та одна тисяча учасників на відкритому повітрі).

®Маріанна Сороневич

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