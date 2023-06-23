Згідно законопроекту, людям, які скористалися послугами сурогатних матерів, що проживають за кордоном, загрожує тюремне ув’язнення і штраф

Протестувальники, деякі з яких несли плакати з написом “Батьки не злочинці”, зібралися біля будівлі італійського парламенту, де розпочалося обговорення пропозиції, що викликала критику, про введення кримінальної відповідальності за сурогатне материнство.

Законопроект пропонує вважати злочином використання цієї послуги будь-яким італійцем, навіть за кордоном.

Людям, визнаним винними у спробі завести дітей через сурогатних матерів, які живуть за кордоном, згідно із законопроектом, загрожує тюремне ув’язнення і штраф.

Марія Соле Джардіні, активістка:

Якщо вагітність для інших законна, прекрасно регульована в Америці, в Англії, в Канаді, в Португалії, в Греції і в Україні, в Грузії. Якщо людина хоче поїхати в ці країни, щоб використати медичну процедуру для дітонародження, чому вона має боятися повернутися (в Італію)? І сім’ї, які або вже зробили це, або хочуть зробити, або перебувають у процесі, налякані. Це неправильно для цивілізованої країни.

Партія “Плюс Європа” розробила альтернативний законопроєкт про сурогатне материнство, який не робить його злочином, але гарантує, що жінки не будуть піддаватися економічній експлуатації.

Водночас урядовий законопроєкт користується великою підтримкою серед консервативних італійців.

Грація Ді Маджіо, член партії “Брати Італії”:

За допомогою цього законопроєкту цього тижня ми, нарешті, зробимо так, щоб оренда матки була заборонена в Італії”, а права дітей захищені.

Дебати тривають, але комфортна урядова більшість у парламенті має гарантувати ухвалення закону.

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