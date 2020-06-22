Остання фаза карантину в Італії: що запрацювало та які обмеження зберігаються

Третій етап послаблень карантину набув чинності в Італії з понеділка, 15 червня.
Про це пише Corriere della Sera.
“Розпочався третій етап скасування обмежень, запроваджених з огляду на пандемію коронавірусу. З понеділка 15 червня дозволена робота кінотеатрів, театрів, концертів, літніх таборів для дітей”, – йдеться у повідомленні.
Відсьогодні відновили роботу театри та кінотеатри – з умовою гарантування безпеки глядачів.
Розпочато поступовий прийом дітлахів до літніх таборів та садочків.
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У низці італійських провінцій: Калабрія, Апулія, а також острові Сицилія, Венето, Лаціо з обмеженнями дозволено відновити дискотеки.
З 20 червня поновився чемпіонат Італії з футболу.
Віднині дозволяється проводити так звані сагре – традиційні масові гуляння, що часто влаштовуються у курортних місцевостях країни.
Загалом зберігається необхідність носити захисні маски у закритих приміщеннях та у транспорті.
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