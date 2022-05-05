Ось як підтримати український гурт Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

За лічені дні у Турині (Італія) відбудеться “Євробачення-2022”, де Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Букмекери прогнозують перемогу України з великим відривом, але їм потрібна наша підтримка.

КОЛИ І ДЕ ВІДБУДЕТЬСЯ ЄВРОБАЧЕННЯ-2022

Концерти відбудуться в Olimpico di Torino, білети можна купити на сайті ТУТ.

Пісенний конкурс відбудеться протягом трьох вечорів. Два півфінали пройдуть у вівторок 10 травня з 21:00 до 23:15 та четвер 12 травня 21:00 alle 23:15. А фінал відбудеться в суботу 14 травня 2022 року.

Україна виступить у першому півфіналі конкурсу Євробачення, який відбудеться 10 травня. Під час жеребкування Kalush Orchestra отримали номер 6.

Від Італії виступатимуть Mahmood e Blanco, які виграли останній Фестиваль у Санремо.

ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА KALUSH ORKESTRA З ІТАЛІЇ

Голосувати можна кількома способами:

Зателефонувати зі стаціонарного телефону на номер 894.222 та ввести ідентифікаційний код співака(вартість 0,51 євро).

Надіслати SMS із мобільного телефону на номер 475.475.0 з ідентифікаційним номером виконавця (вартість 0,50 або 0,51 євро).

Завантажити офіційний додаток Євробачення Sogn Contest.

Кожен глядач може проголосувати максимум п’ять разів.

ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ФЕСТИВАЛЮ

Цьогорічний фестиваль присвячений миру.

Нагадую, що Росію відсторонили від участі у пісенному конкурсі у відповідь на її вторгнення в Україну.

Більше інформації знайдете тут

ДЕ ДИВИТИСЯ ЄВРОБАЧЕННЯ-2022

В Італії Фестиваль можна дивитися на каналі TV su Rai 1, початок о 20:45, коментувати телепрограми будуть Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Крім того, концерти транслюватимуться на у стрімінгу на сайті RaiPlay.

В Україні можна буде дивитися трансляції всіх етапів Євробачення на телеканалі UA: Культура

На діджитал-платформах Суспільне: Facebook Суспільне Мовлення, Facebook Суспільне Євробачення та YouTube.