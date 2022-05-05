in Італія, Громада, Україна

Ось як підтримати український гурт Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

За лічені дні у Турині (Італія) відбудеться “Євробачення-2022”, де Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Букмекери прогнозують перемогу України з великим відривом, але їм потрібна наша підтримка.

КОЛИ І ДЕ ВІДБУДЕТЬСЯ ЄВРОБАЧЕННЯ-2022

Концерти відбудуться в Olimpico di Torino, білети можна купити на сайті ТУТ.

Пісенний конкурс відбудеться протягом трьох вечорів. Два півфінали пройдуть у вівторок 10 травня з 21:00 до 23:15 та четвер 12 травня 21:00 alle 23:15. А фінал відбудеться в суботу 14 травня 2022 року.

Україна виступить у першому півфіналі конкурсу Євробачення, який відбудеться 10 травня. Під час жеребкування Kalush Orchestra отримали номер 6.

Від Італії виступатимуть Mahmood e Blanco, які виграли останній Фестиваль у Санремо.

ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА KALUSH ORKESTRA З ІТАЛІЇ

Голосувати можна кількома способами:

  • Зателефонувати зі стаціонарного телефону на номер 894.222 та ввести ідентифікаційний код співака(вартість 0,51 євро).
  • Надіслати SMS із мобільного телефону на номер 475.475.0 з ідентифікаційним номером виконавця (вартість 0,50 або 0,51 євро).
  • Завантажити офіційний додаток Євробачення Sogn Contest.

Кожен глядач може проголосувати максимум п’ять разів.

ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ФЕСТИВАЛЮ

Цьогорічний фестиваль присвячений миру.

Нагадую, що Росію відсторонили від участі у пісенному конкурсі у відповідь на її вторгнення в Україну.

Більше інформації знайдете тут

ДЕ ДИВИТИСЯ ЄВРОБАЧЕННЯ-2022

В Італії Фестиваль можна дивитися на каналі TV su Rai 1, початок о 20:45, коментувати телепрограми будуть Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Крім того, концерти транслюватимуться на у стрімінгу на сайті RaiPlay.

В Україні можна буде дивитися трансляції всіх етапів Євробачення на телеканалі UA: Культура
На діджитал-платформах Суспільне: Facebook Суспільне Мовлення, Facebook Суспільне Євробачення та YouTube.

Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 0 Середній: 0]

євробачення 2022

Фінансова допомога біженцям з України в Італії