Ось як підтримати український гурт Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

За лічені дні у Турині (Італія) відбудеться “Євробачення-2022”, де Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.
Букмекери прогнозують перемогу України з великим відривом, але їм потрібна наша підтримка.
КОЛИ І ДЕ ВІДБУДЕТЬСЯ ЄВРОБАЧЕННЯ-2022
Концерти відбудуться в Olimpico di Torino, білети можна купити на сайті ТУТ.
Пісенний конкурс відбудеться протягом трьох вечорів. Два півфінали пройдуть у вівторок 10 травня з 21:00 до 23:15 та четвер 12 травня 21:00 alle 23:15. А фінал відбудеться в суботу 14 травня 2022 року.
Україна виступить у першому півфіналі конкурсу Євробачення, який відбудеться 10 травня. Під час жеребкування Kalush Orchestra отримали номер 6.
Від Італії виступатимуть Mahmood e Blanco, які виграли останній Фестиваль у Санремо.
ЯК ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА KALUSH ORKESTRA З ІТАЛІЇ
Голосувати можна кількома способами:
- Зателефонувати зі стаціонарного телефону на номер 894.222 та ввести ідентифікаційний код співака(вартість 0,51 євро).
- Надіслати SMS із мобільного телефону на номер 475.475.0 з ідентифікаційним номером виконавця (вартість 0,50 або 0,51 євро).
- Завантажити офіційний додаток Євробачення Sogn Contest.
Кожен глядач може проголосувати максимум п’ять разів.
ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ФЕСТИВАЛЮ
Цьогорічний фестиваль присвячений миру.
Нагадую, що Росію відсторонили від участі у пісенному конкурсі у відповідь на її вторгнення в Україну.
Більше інформації знайдете тут
ДЕ ДИВИТИСЯ ЄВРОБАЧЕННЯ-2022
В Італії Фестиваль можна дивитися на каналі TV su Rai 1, початок о 20:45, коментувати телепрограми будуть Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio. Крім того, концерти транслюватимуться на у стрімінгу на сайті RaiPlay.
В Україні можна буде дивитися трансляції всіх етапів Євробачення на телеканалі UA: Культура
На діджитал-платформах Суспільне: Facebook Суспільне Мовлення, Facebook Суспільне Євробачення та YouTube.