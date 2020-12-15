Міністерство охорони здоров’я Італії розробило план вакцинації від коронавірусу на 2021 рік.

Компанія по вакцинації почнеться у січні 2021, одночасно із іншими країнами ЄС.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.

Протягом січня і березня планується вколоти 10 млн. доз. Італія вже замовила у виробника понад 200 тисяч доз вакцини.

Початок масової вакцинації припаде приблизно на літо 2001 року.

КОГО ВАКЦИНУВАТИМУТЬ ПЕРШИМИ

У першу чергу у в Італії щеплюватимуть:

літніх людей які перебувають у будинках для престарілих. медичний персонал людей із категорії ризику за станом здоров’я (зокрема, із хронічними патологіями) людей у категорії ризику через професію (шкільний персонал, органи правопорядку, тощо). у разі виникнення локальних спалахів захворювання коронавірусу, ця територія матиме пріоритет. усе населення Італії провакцинують до кінця 2021 року.

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ПЛАН ВАКЦИНАЦІЇ

Вакцинація кожної людини проходитиме у дві фази, тобто треба буде зробити дві ін’єкції на дистанції трьох тижнів, якщо вам колять вакцину виробництва Pfizer, чи 28 днів для вакцини виробника Moderna.

ВАКЦИНАЦІЯ БУДЕ ДОБРОВІЛЬНОЮ

Вакцинація в Італії буде добровільною і контрольованою.

Міністерство охорони здоров’я створить інформаційну онлайн систему, яка дозволить державним органам перевіряти чи зробила людина щеплення і де саме вона його провела.

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СКІЛЬКИ КОШТУЄ ДОЗА ВАКЦИНАЦІЇ

Вакцина Moderna коштує приблизно 25-37 доларів, тобто 21-32 євро.

Вакцини інших виробників матимуть приблизно ту ж саму ціну.

Італії вакцинування буде безкоштовним як для італійців так і для іноземців.

®Маріанна Сороневич

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