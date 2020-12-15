Міністерство охорони здоров’я Італії розробило план вакцинації від коронавірусу на 2021 рік.
Компанія по вакцинації почнеться у січні 2021, одночасно із іншими країнами ЄС.
Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“.
Протягом січня і березня планується вколоти 10 млн. доз. Італія вже замовила у виробника понад 200 тисяч доз вакцини.
Початок масової вакцинації припаде приблизно на літо 2001 року.
КОГО ВАКЦИНУВАТИМУТЬ ПЕРШИМИ
У першу чергу у в Італії щеплюватимуть:
- літніх людей які перебувають у будинках для престарілих.
- медичний персонал
- людей із категорії ризику за станом здоров’я (зокрема, із хронічними патологіями)
- людей у категорії ризику через професію (шкільний персонал, органи правопорядку, тощо).
- у разі виникнення локальних спалахів захворювання коронавірусу, ця територія матиме пріоритет.
- усе населення Італії провакцинують до кінця 2021 року.
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ПЛАН ВАКЦИНАЦІЇ
Вакцинація кожної людини проходитиме у дві фази, тобто треба буде зробити дві ін’єкції на дистанції трьох тижнів, якщо вам колять вакцину виробництва Pfizer, чи 28 днів для вакцини виробника Moderna.
ВАКЦИНАЦІЯ БУДЕ ДОБРОВІЛЬНОЮ
Вакцинація в Італії буде добровільною і контрольованою.
Міністерство охорони здоров’я створить інформаційну онлайн систему, яка дозволить державним органам перевіряти чи зробила людина щеплення і де саме вона його провела.
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ ДОЗА ВАКЦИНАЦІЇ
Вакцина Moderna коштує приблизно 25-37 доларів, тобто 21-32 євро.
Вакцини інших виробників матимуть приблизно ту ж саму ціну.
Італії вакцинування буде безкоштовним як для італійців так і для іноземців.
®Маріанна Сороневич
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