«Отримаємо третю хвилю пандемії». Італія боїться коронавірусу

Прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що «неможливо дозволяти канікули на снігу, тому що ми будемо мати третю хвилю пандемії».

За словами Конте, він закликає європейських лідерів до «європейської координації» в цьому питанні.

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На думку італійських чиновників, закриття лижних трас має стосуватися всієї Європи.

«Не можна заборонити катання на лижах в Південному Тіролі (Італія – ред.), але дозволити його в Каринтії (Австрія – ред.)», – сказав губернатор італійського регіону Венето Лука Дзаія.

Всього з початку пандемії COVID-19 захворіли понад 1 мільйон осіб, понад 40 тисяч померли.

На початку листопада уряд Італії прийняв рішення про посилення карантину на всій території країни, зокрема, про введення комендантської години.

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