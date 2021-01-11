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Папа римський збирається зробити щеплення від коронавірусу

Папа римський Франциск збирається зробити щеплення від коронавірусної хвороби наступного тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Папа римський Франциск заявив, що планує зробити щеплення від COVID-19 вже наступного тижня та закликав усіх зробити це, щоб захистити не тільки своє життя, але й життя оточуючих.

“Я вважаю, що з етичного боку кожен має отримати вакцину”, – сказав Папа римський.

Ватикан заявив, що незабаром розпочне власну кампанію вакцинації проти коронавірусу.

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«Наступного тижня ми почнемо робити це тут, у Ватикані, і я зарезервував прийом для себе. Це потрібно зробити», – сказав Папа Франциск.

Повідомленн надійшло після того, як стало відомо про те, що собистий лікар Папи Римського, 78-річний Фабріціо Соккорсі, помер від онкологічного захворювання, ускладненого коронавірусною інфекцією.

“78-річний Романо був госпіталізований в Джемеллі з онкологічною патологією. Смерть настала від ускладнень, пов’язаних з Covid-19”, – йдеться в повідомленні  на Vatican News..

За даними Worldometer, у світі виявлено 89 703 957 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 927 922 летальні, одужали 64 201 193 особи.

Майже через 10 місяців після того, як у першого італійського пацієнта виявили позитивний результат на новий коронавірус, Італія почала вакцинацію проти COVID-19 перших громадян.

Вакцина є безкоштовною, а медичним працівникам та людям похилого віку першими запропонують добровільне щеплення.

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