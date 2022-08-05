Папа Римський зустрівся з другим за впливом лідером РПЦ

Папа Римський Франциск зустрівся у п’ятницю з митрополитом Антонієм, другим за впливом лідером Російської православної церкви, напередодні очікуваної зустрічі наступного місяця з російським патріархом Кирилом, який підтримує війну в Україні.

Про це повідомило агентство Reuters, пише “Європейська правда”.

Ватикан включив Антонія до списку офіційних зустрічей Папи, але не повідомив про деталі приватної аудієнції.

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Відділ зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату, який очолює Антоній, повідомив, що розмова велася італійською і було обговорено “численні питання, що стоять на порядку православно-католицьких відносин, у тому числі в контексті політичних процесів, що відбуваються в світі”, повідомило агентство “Интерфакс”.

В інтерв’ю агентству Reuters минулого місяця Франциск сказав, що хотів би відвідати Київ після повернення з Канади 30 липня, але також хотів би поїхати до Москви, бажано перед візитом до Києва, щоб сприяти миру.

Папа Римський візьме участь у з’їзді релігійних лідерів у столиці Казахстану Нур-Султані 13-15 вересня, де, за його словами, сподівається зустрітися з патріархом Кирилом.

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