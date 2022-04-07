Папа Римський розгорнув привезений із Бучі український прапор

Папа Римський Франциск на загальній аудієнції у середу розгорнув український прапор, привезений з Бучі та закликав молитися за невинно вбитих і за припинення війни в Україні.

«Свіжі новини про війну в Україні, замість того, щоби приносити полегшення та надію, засвідчують, натомість, нові звірства, як от різанина в Бучі. Дедалі жахливіші жести жорстокості, скоєні також і проти цивільного населення, безборонних жінок і дітей. Це жертви, невинна кров яких взиває до неба та благає: “Нехай буде покладено край цій війні! Змусьте зброю замовкнути! …” Помолімося разом за це», – сказав Папа Франциск наприкінці загальної аудієнції в середу, після чого в залі запанувала молитовна тиша.

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«Цей прапор прибув з війни, саме з цього багатостраждального міста Бучі. І тут є також кілька українських дітей, які тепер тут разом з нами. Привітаймо їх та молімося разом за них», – додав Папа Римський.

Під щирі оплески паломників на сцену вийшла група дітей із України, які стали поруч зі Святішим Отцем. Папа поцілував прапор і сказав: «Ці діти мусили втікати і прибути до чужої землі: це один із плодів війни. Не забуваймо про них, не забуваймо про український народ».

Папа вручив дітям великодні солодощі, а від них отримав малюнки та подарунки.

Як повідомляв Укрінформ, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників. У звільнених містах та селах зафіксовано масові вбивства росіянами цивільних осіб. Зокрема, у звільненій від загарбників Бучі виявили братську могилу, де поховали майже 300 осіб, по вулицях лежать десятки тіл, деякі з них із зав’язаними руками.

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