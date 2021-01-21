13 січня, після доставки вакцини, у Ватикані почалася кампанія по щепленню від Covid-19.

Серед перших Папа Римський Франциск, і Папа Бенедикт XVI отримали першу дозу вакцини.

Серед щеплених – Папа Римський Бенедикт і Папа Франциск

Про це повідомили Новини Ватикану: “Можу підтвердити, що в рамках програми вакцинації держави Ватикан, – сказав директор прес-служби Святого Престолу Маттео Бруні, відповідаючи на запитання журналістів, – перша доза вакцини проти COVID-19 Папі Римському Франциску та Папі Бенедикту XVI”.

У ході інтерв’ю на телеканалі Tg5 Папа Франциск визначив вакцинацію як “це етична дія, тому що це стосується вашого здоров’я, це стосується вашого життя, але також це стосується життя інших людей”.

“Я вважаю, що з етичного боку кожен має отримати вакцину”, – сказав Папа римський.

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Позиція УГКЦ

Нагадуємо, отець і Глава УГКЦ Блаженнійший Святослав відповідаючи на питання про допустимість чи недопустимість вакцинації, сказав що щеплення є

одним із можливих способів запобігання поширенню хвороби.

«Ми повинні дбати про життя і здоров’я – своє і ближніх, а відтак про загальне благо і, очевидно, спільно над ним працювати.

Предстоятель УГКЦ зауважив, що часто люди плекають свої уявлення і забобони, які не мають нічого спільного з релігійним життям, ба більше, бувають важливішими від живої віри в Бога.

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Щеплення бездомних у Ватикані

20 січня першу дозу вакцини було введено для 25 бездомних людей, які живуть у притулках поблизу Ватикану.

“Сьогодні вранці в атріумі залу Павла VI, в рамках плану вакцинації в державі Ватикан, перша група із 25 бездомних людей, які живуть в установах допомоги та проживання Апостольського милосердя, отримали першу дозу вакцини проти Covid-19. Інші групи будуть слідувати одна за одною найближчими днями”.

Про це повідомив директор прес-служби Святого Престолу Маттео Бруні.

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