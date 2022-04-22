Папа Франциск скасував зустріч із патріархом Кірілом

Ватикан вирішив скасувати зустріч Папи Римського Франциска з патріархом Кірілом, який підтримав війну Росії проти України.

Про це Франциск сказав в інтерв’ю аргентинському виданню La Nacion, пише “Європейська правда”.

Читайте також: МАДОННА З НЕМОВЛЯМ З КИЇВСЬКОГО МЕТРО СТАЛА ІКОНОЮ В НЕАПОЛІ

“Жалкую, що Ватикану довелося відкласти другу зустріч з патріархом Кирилом, яку ми запланували на червень в Єрусалимі. Але наша дипломатія розуміла, що зустріч у цей час може призвести до великого замішання. Я завжди виступав за міжрелігійний діалог”, – сказав Папа Франциск.

Агентство Reuters повідомило 11 квітня, що Ватикан розглядає можливість продовження поїздки Папи Римського до Лівану 12-13 червня на один день, щоб він міг зустрітися з Кірілом 14 червня в Єрусалимі.

Це була б їхня друга зустріч. Франциск та Кіріл зустрічалися на Кубі у 2016 році і це була перша зустріч між Папою та главою Російської православної церкви після Великого розколу, який розділив християнство на східну та західну гілки у 1054 році.

Після початку війни Франциск неодноразово молився за мир для України. Однак лише через місяць від початку російської агресії він зміг визнати, що Україна зазнала нападу. Але хто саме напав на неї – понтифік не назвав.

Читайте також: ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОДОВЖЕНО

Раніше цього місяця Франциск заявив, що розглядає можливість поїздки до Києва, заявивши журналістам під час поїздки на Мальту 2 квітня, що це “обговорюється”. Його запрошували українські політичні та релігійні лідери.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!