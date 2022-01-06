Папа Франциск висловив надію на мир в Україні у різдвяному посланні

Папа Римський Франциск виступив із традиційним різдвяним посланням Urbi et orbi, в якому згадав Україну.

Про це повідомляє Vatican News.

Як повідомляється, понтифік вперше з 2019 року виступив із різдвяним привітанням з лоджії базиліки Святого Петра.

Говорячи про Христа він зазначив, що віряни чекають від нього допомоги для вирішення конфліктів у всьому світі. Він висловив сподівання, що в Україні не буде конфлікту.

«Стань світлом і підтримкою для тих, які вірять і діють, прямуючи також і проти течії, на користь зустрічі та діалогу, і не дозволь, аби в Україні поширювалися метастази злоякісного конфлікту», – серед іншого помолився Папа Франциск.

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Голова католицької церкви зазначив, що соціальні відносини піддаються серйозному випробуванню: зростає тенденція до відходу до себе, до самотності, до відмови виходити, зустрічатися, робити щось разом.

За його словами, на міжнародному рівні є ризик небажання вести діалог, ризик того, що «складна криза підштовхне до коротких шляхів, оминаючи довгі шляхи діалогу». Папа Римський наголосив, що насправді лише діалог дає можливість залагодити конфлікти і отримати взаємну і довгострокову користь.

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