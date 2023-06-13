Папі Римському зробили операцію на кишечнику

Папу Римського прооперували. Це сталося через день після того, як він пройшов медичне обстеження в лікарні.

Папу Римського госпіталізували

Операція Папи проходитила під загальним наркозом. Він залишиться в лікарні на кілька днів.

Як виявилось, Папа Римський страждав від “рецидивуючих, болісних і погіршуваних” симптомів, спричинених ув’язненим лапароцеле (грижею живота).

У березні Папа Римський провів у лікарні три дні з респіраторною інфекцією. А минулого місяця йому довелося пропустити аудієнцію через лихоманку.

Два роки тому Папі також видалили 33 сантиметри товстої кишки через запалення та звуження товстого кишечника.

У нього також відсутня частина однієї легені, яку видалили, коли він був молодим. Тому Папа використовує тростину для ходьби через біль у колінах.

Перебування в медичному закладі триватиме кілька днів, щоб забезпечити нормальний післяопераційний перебіг і повне функціональне відновлення,

– повідомили у Ватикані.

Попередня госпіталізація Папи Римського

Нагадаємо, що 29 березня після проведення загальної аудієнції Папу Франциска ушпиталили. У Ватикані зазначали, що понтифік проведе в лікарні декілька днів.

Тоді ЗМІ писали, що комп’ютерна томографія грудної клітини та тести на насичення крові киснем виключили серйозні проблеми. За словами лікарів, стан здоров’я Папи “не викликав занепокоєння”.

Однак деякі джерела стверджували, що Франциск страждає від проблем із серцем, а також у нього є проблеми з дихальною системою.

Зауважимо, що останніми місяцями Папа Римський користувався інвалідним візком через проблеми з пересуванням, пов’язані з коліном. До того ж він переніс операцію на товстій кишці у 2021 році.

Попри проблеми, Папа залишався активним і здійснював поїздки за кордон. У січні 2023 року Папа Римський очолив похорони свого попередника Папи Бенедикта XVI, який добровільно пішов у відставку за багато століть.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.